Беленюк і Верняєв запросили Зеленського на зустріч з українськими спортсменами

Чемпіони Євроігор-2019 українські спортсмени Жан Беленюк і Олег Верняєв запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч з українською спортивною елітою.

Своє відеозвернення спортсмени розмістили в Instagram.

“Зустріч президента з представниками спортивної еліти країни — дуже позитивний сигнал про комунікацію між спортом вищих досягнень і вищим керівництвом держави. Це дуже важливо для нас усіх”, - йдеться в підпису до нього.

Нагадаємо, український спортсмен Жан Беленюк у турнірі з греко-римської боротьби став чемпіоном Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 87 кг, а чемпіон Євроігор-2019 гімнаст Олег Верняєв визнаний кращим спортсменом України в червні.