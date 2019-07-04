Чемпіон Євроігор-2019 гімнаст Верняєв - кращий спортсмен червня в Україні

Чемпіон Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь) гімнаст Олег Верняєв визнаний кращим спортсменом України в червні.

Таке рішення прийняла Експертна комісія НОК України, підводячи підсумки спортивного місяця, в яких відзначила тріумфальний виступ українських спортсменів на ІІ Європейських іграх в Мінську.

“Вибір найкращого спортсмена червня був дуже непростим. Однак в Мінську-2019 лише один з наших спортсменів тричі підіймався на п'єдестал пошани. Цей факт став вирішальним і звання найкращого спортсмена червня отримав спортивний гімнаст Олег Верняєв”, - йдеться в повідомленні пресслужби НОК України.

Наставник гімнаста Геннадій Сартинський названий кращим тренером червня в Україні.

Нагадаємо, на ІІ Європейських іграх Олег Верняєв зміг здобути медаль найвищого ґатунку у змаганнях на паралельних брусах, а також 2 срібні нагороди у багатоборстві та вправах на коні.

Для досвідченого гімнаста це вже 11 високе визнання НОК, що є рекордом серед усіх українських спортсменів. Слідом за Верняєвим за кількістю цих нагород йде титулована Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан - 10 високих визнань кращої спортсменки місяця.