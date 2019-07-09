У Миколаєві відкрили відновлений баскетбольний майданчик

У Манганарієвському сквері Миколаєва відбулося урочисте відкриття баскетбольного майданчика, відновленого місцевими підприємцями.

Відкрився майданчик турніром з баскетболу 3х3, на який заявилося 40 команд. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Найкращих у категоріях діти, юніори та дорослі визначали судді на чолі з Олександром Раєвським.

Також на церемонії відкриття баскетбольного майданчика відбувся благодійний аукціон, всі кошти від якого будуть спрямовані на лікування миколаївського фотографа Дениса Сисина. М'яч з автографами гравців МБК “Миколаїв” за 15 тис. грн викупив Володимир Тимошин, який тут же передав його в якості подарунка юним баскетболістам. Ігрову майку Олександра Цикалюка викупив за 3 тис. грн Микола Услов.

Всього на аукціоні було зібрано понад 12 тис. гривень.