Надія Кіченок поступилася у третьому раунді парної сітки Вімблдона-2019

Українська тенісистка Надія Кіченок не змогла у понеділок вийти до чвертьфіналу класичного парного розряду Вімблдонського турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 тис фунтів.

Разом із американкою Ебігейл Спірс українка програла лідерам посіву Ніколь Меліхар (США) і Кветі Пешке (Чехія) - 2:6, 3:6, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 9 хвилин. Читайте також: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Вімблдона-2019 Надія разом із пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреші сьогодні також виступить на Вімблдоні у другому раунді змішаних пар (міксту). Їм протистоятиме 10-й сіяний дует Майкл Вінес (Велика Британія)/Катаріна Среботник (Словенія).