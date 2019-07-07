Футбол: Євген Макаренко залишається в "Андерлехті"

28-річний український захисник "Андерлехта" Євген Макаренко входить у плани нового тренерського штабу бельгійського футбольного клубу.

Тренерський штаб на чолі з Саймоном Девісом та асистентом Венсаном Компані надасть гравцеві шанс закріпитися в команді з Брюсселя, повідомляє Zbirna.com.

Нагадаємо, наприкінці минулого сезону через травму ахілла український легіонер на тривалий термін вибув з основного складу команди. Тривала реабілітація бажаного успіху не принесла, і в підсумку кілька тижнів тому Макаренка прооперовали. Нині він проходить відновлювальний період у Брюсселі, де працює за спеціально розробленою для нього програмою.

Після закінчення сезону брюссельський клуб заявляв про бажання розлучитися з українським легіонером. Але тепер це питання вже не актуальне. Більше того, тренерський штаб "Андерлехта" вважає, що після повноцінного відновлення досвідчений футболіст може бути вельми корисним оновленій команді на звичній для нього позиції півзахисника оборонного плану.