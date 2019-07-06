Футболістки Швеції виграли "бронзу" чемпіонату світу-2019

На чемпіонаті світу з футболу серед жіночих команд у Франції визначилися володарі бронзових медалей.

У матчі за 3-тє місце, який пройшов на "Альянц Рів'єрі" в Ніцці, збірна Швеції з рахунком 2:1 обіграла команду Англії, повідомляє Укрінформ.

На голи скандинавок Косоваре Аслані, яка відзначилася на 11-й хвилині, та Софії Якобссон (22) британки відповіли влучним ударом Франчески Кербі (31).

"Золото" жіночого чемпіонату світу 7 липня у Ліоні розіграють чинний володар титулу збірна США та футболістки Голландії.

Відзначимо, що збірна України, якій у підсумку не вдалося кваліфікуватися на чемпіонат світу, торік на "Арені Львів" сенсаційно перемогла у відбірковому турнірі новоспечених бронзових призерів шведок (1:0).