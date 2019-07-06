Руслан Малиновський тренується окремо від інших футболістів "Генка"

Футбольний хавбек національної збірної України і "Генка" Руслан Малиновський готується до нового сезону за індивідуальною програмою окремо від інших футболістів бельгійського клубу.

Таrbv mуло рішення самого гравця, повідомляє Zbirna.com із посиланням на бельгійські ЗМІ. Читайте також: Едуард Соболь дав перше інтерв'ю клубній пресі "Брюгге" Журналісти пов'язують такий стан справ Малиновського в "Генку" з усе ще можливим трансфером Руслана, перш за все, в італійську "Сампдорію". Фото: Sport.be.