Руслан Малиновський тренується окремо від інших футболістів "Генка"
Укрінформ
Футбольний хавбек національної збірної України і "Генка" Руслан Малиновський готується до нового сезону за індивідуальною програмою окремо від інших футболістів бельгійського клубу.
Таrbv mуло рішення самого гравця, повідомляє Zbirna.com із посиланням на бельгійські ЗМІ.
Журналісти пов'язують такий стан справ Малиновського в "Генку" з усе ще можливим трансфером Руслана, перш за все, в італійську "Сампдорію".
Фото: Sport.be.