Руслан Малиновський тренується окремо від інших футболістів

Руслан Малиновський тренується окремо від інших футболістів "Генка"

Укрінформ
Футбольний хавбек національної збірної України і "Генка" Руслан Малиновський готується до нового сезону за індивідуальною програмою окремо від інших футболістів бельгійського клубу.

Таrbv mуло рішення самого гравця, повідомляє Zbirna.com із посиланням на бельгійські ЗМІ.

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Журналісти пов'язують такий стан справ Малиновського в "Генку" з усе ще можливим трансфером Руслана, перш за все, в італійську "Сампдорію".

Фото: Sport.be.

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