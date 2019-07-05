Едуард Соболь дав перше інтерв'ю клубній пресі "Брюгге"

Захисник національної збірної України з футболу Едуард Соболь дав своє перше інтерв'ю після переходу в оренду до бельгійського “Брюгге”.

Едуард Соболь у своєму першому інтерв'ю офіційному сайту “Брюгге”, зокрема, зазначив, що любить атакувати і завжди б'є по воротах, якщо є слушна нагода.

“Мені подобається атакувати. Звісно, я граю й на оборону. У мене хороші флангові передачі. Коли є слушна нагода, я можу бити по воротах суперника.

У “Брюгге” я добре знайомий із Деннісом Бонавентуре, адже ми разом виступали у складі луганської “Зорі”.

Знаю, що “Брюгге” — великий клуб, справжня родина з чудовими вболівальниками. Це дуже важливо, адже ми завжди виходимо на поле заради наших фанатів”, - цитує Соболя пресслужба УАФ.

Нагадаємо, 4 липня бельгійський футбольний клуб “Брюгге” повідомив про оренду захисника донецького “Шахтаря” Едуарда Соболя. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу. Український футболіст виступатиме під другим номером.

Соболь матиме 4 контрольні спроби. 6 липня “Брюгге” проведе спаринг із нідерландським АЗ, 12 липня - проти хорватської “Локомотиви”, 15 липня — проти представника другого, бельгійського дивізіону “Юніона”, а 19 липня — проти португальського “Спортинга”.