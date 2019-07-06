Українець Ерік Ваншельбойм перемІг на старті юніорського Вімблдона

Представник України Ерік Ваншельбойм вийшов до 2-го раунду юніорського Вімблдонського тенісного турніру, який стартував сьогодні у Великій Британії.

У першому матчі 17-річний Ерік обіграв швейцарського ровесника Леандро Рієді - 6:3, 3:6, 6:3, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала на корті 1 годину 32 хвилини. Читайте також: Сьогодні стартує юніорський Вімблдон-2019 Загалом Україну на Вімблдоні представляють четверо юніорів. Ілля Білобородько у першому колі зустрінеться з американцем Еліотом Спіцціррі, Любов Костенко - з американкою Ебігейл Форбс а Дар'я Снігур - з 11-ю сіяною латвійкою Каміллою Бартоні.