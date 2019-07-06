Сьогодні стартує юніорський Вімблдон-2019

У суботу, 6 липня, на Вімблдонському тенісному турнірі стартові матчі проведуть учасники юніорської сітки.

Україну тут представляють четверо тенісистів, повідомляє Укрінформ.

Любов Костенко у першому колі зустрінеться з американкою Ебігейл Форбс, Дар'я Снігур - з 11-ю сіяною латвійкою Каміллою Бартоні, Ерік Ваншельбойм - зі швейцарцем Леандро Рієді, а Ілля Білобородько - з американцем Еліотом Спіцціррі.

З чотирьох українців-юніорів, які зіграють на Вімблдоні нинішнього року, лише Снігур виступала тут раніше. Минулого сезону киянка пройшла кваліфікацію і поступилася у першому колі основної сітки.

На фото: Любов Костенко.