Цуренко і Соснович достроково завершили парний матч Вімблдона

Друга "ракетка" України Леся Цуренко та білоруска Олександра Соснович не змогли у п'ятницю завершити поєдинок 2-го раунду парного розряду Вімблдонського тенісного турніру (Велика Британія) із призовим фондом 2 млн 292 тис фунтів.

Під час матчу з 2-ю сіяною парою Барбора Крейчикова/Катержина Синякова з Чехії українка та білоруска скористалася медичної паузою, а потім відмовилися від продовження боротьби, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 26 хвилин. Рахунок на табло був 4:1 на користь чеського дуету.