Ястремська входить до топ-5 авторів найшвидших подач на Вімблдоні-2019

Українська тенісистка Даяна Ястремська входить до топ-5 авторів найшвидших подач на Вімблдонському турнірі, який наразі проходить в Лондоні.

Швидкість подач Даяни Ястремської на Вімблдоні-2019 досягає 115 миль на годину, що є п'ятим результатом в рейтингу. Найшвидшою наразі є 37-річна американка Серена Вільямс - 122 милі на годину. Про це повідомляє БТУ.

Топ-5 авторів найшвидших подач турніру в Лондоні серед жінок виглядає так:

1. 122 милі на годину - Серена Вільямс;

2. 118 м/год - Наомі Осака, Вінус Вільямс;

3. 117 м/год - Сем Стосур, Полін Парментьє, Беатріс Хаддад-Майя;

4. 116 м/год - Корі Гауфф, Аріна Соболенко, Кароліна Плішкова, Онс Жабер;

5. 115 м/год - Даяна Ястремська, Ешлі Барті.

Також Даяна Ястремська разом із чешкою ​​Кароліною Плішковою лідирує на Вімблдоні-2019 за кількістю подач на виліт (ейсів). Обидві тенісистки виконали по 15 ейсів.

Як повідомлялося, 3 липня українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) перемогла американку Софію Кенін (28) у другому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів. 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше виступить в третьому колі змагань в Лондоні. За дебют в 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam українка посперечається з Вікторією Голубич зі Швейцарії.

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