Ястремська та Плішкова лідирують за ейсами на Вімблдоні-2019

Українська тенісистка разом з чешкою ​​Кароліною Плішковою лідирує на нинішньому Вїмблдонському турнірі за кількістю подач на виліт (ейсів).

Обидві тенісистки виконали по 15 таких подач, повідомляє BTU.

Ястремська зробила 5 ейсів у матчі проти італійки Каміли Джорджі та 10 - у поєдинку з американкою Софією Кенін. Разом з тим, за дві гри українка припустилася й 11 подвійних помилок.

19-річна Ястремська вперше виступить у третьому колі Вімблдону. За дебют в 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam українка побореться з Вікторією Голубич зі Швейцарії.