Ястремська та Плішкова лідирують за ейсами на Вімблдоні-2019
Укрінформ
Українська тенісистка разом з чешкою Кароліною Плішковою лідирує на нинішньому Вїмблдонському турнірі за кількістю подач на виліт (ейсів).
Обидві тенісистки виконали по 15 таких подач, повідомляє BTU.
Ястремська зробила 5 ейсів у матчі проти італійки Каміли Джорджі та 10 - у поєдинку з американкою Софією Кенін. Разом з тим, за дві гри українка припустилася й 11 подвійних помилок.
19-річна Ястремська вперше виступить у третьому колі Вімблдону. За дебют в 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam українка побореться з Вікторією Голубич зі Швейцарії.