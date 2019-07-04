Ястремська та Плішкова лідирують за ейсами на Вімблдоні-2019

Ястремська та Плішкова лідирують за ейсами на Вімблдоні-2019

Укрінформ
Українська тенісистка разом з чешкою ​​Кароліною Плішковою лідирує на нинішньому Вїмблдонському турнірі за кількістю подач на виліт (ейсів).

Обидві тенісистки виконали по 15 таких подач, повідомляє BTU

Ястремська зробила 5 ейсів у матчі проти італійки Каміли Джорджі та 10 - у поєдинку з американкою Софією Кенін. Разом з тим, за дві гри українка припустилася й 11 подвійних помилок.

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19-річна Ястремська вперше виступить у третьому колі Вімблдону. За дебют в 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam українка побореться з Вікторією Голубич зі Швейцарії.

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