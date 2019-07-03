Ястремська приєдналася до Світоліної у 3 раунді Вімблдона-2019

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№35 WTA) перемогла 3 липня американку Софію Кенін (28) у другому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Результат поєдинку на лондонському корті - 7:5, 4:6, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 2 години 8 хвилин.

У третьому колі Ястремська екзаменуватиме Вікторію Голубич зі Швейцарії (81).

Раніше у середу до 3-го кола Вімблдона вйшла перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№8 WTA). У другому сеті її суперниця росіянка Маргарига Гаспарян (62) через травму відмовилася від продовження гри. Наступною лпоненткою харків'янки буде Марія Саккарі з Греції (32).