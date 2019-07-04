У Києві стартував навчально-тренувальний збір футбольних арбітрів України, який триватиме до 7 липня.

Офіційне відкриття навчально-тренувального збору арбітрів та асистентів арбітрів Прем'єр-ліги України відбулося в Будинку футболу сьогодні, 4 липня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

“Цей збір має стати відправною точкою для швидкого опанування арбітрами нововведень ФІФА та УЄФА в правилах футболу, які будуть чинні наступного сезону. Судді мають предметно ознайомитися із системою відеодопомоги арбітрам — VAR. Це дуже важливо, тому на третій день семінару я особисто контролюватиму лекцію з проблем використання VAR на основі документів УЄФА”, — окреслив головні завдання збору голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Арбітри УПЛ та їхні асистенти ще вчора пройшли тестування на знання правил гри та відеотести УЄФА, а також ознайомилися зі змінами та доповненнями до Правил гри IFAB-2019/20. Сьогодні ж, одразу після відкриття семінару, судді відвідали теоретичне заняття, де дізналися про сучасні вимоги ФІФА та УЄФА до командної роботи та взаємодії.

5 липня у програмі семінару — теоретичні заняття з питань неправомірних дій руками, затримки та блокування суперників, а також тлумачення порушень із необачності.

6 липня відбудеться розгляд питань щодо відеотехнології арбітражу з використанням системи VAR. Також арбітри проведуть теоретичні заняття в групах, присвячені тлумаченню різних ігрових ситуацій.

Завершиться збір в неділю, 7 липня. Цього дня на НТК ім. В. Баннікова учасники семінару складуть тест ФІФА з фізичної підготовки.

Зазначимо, що у матчах української футбольної Прем'єр-ліги наразі задіяні 23 головні арбітри та 43 асистенти арбітрів.