Монзуль відпрацювала в суддівській бригаді в півфіналі жіночого ЧС-2019 з футболу

Український арбітр Катерина Монзуль відпрацювала на півфінальному поєдинку жіночого чемпіонату світу-2019 з футболу, що проходить у Франції.

Катерина Монзуль виконувала обов’язки четвертого рефері в матчі 1/2 фіналу Нідерланди — Швеція, повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок відбувся 3 липня в Ліоні на “Стад де Ліон” і закінчився з рахунком 1:0 на користь нідерландських футболісток.

Як повідомлялося, у Франції 7 червня - 7 липня проходить 8-й Кубок світу ФІФА з футболу серед жінок. 52 матчі приймають стадіони 9 міст: Париж, Ліон, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьєн, Реймс, Монпельє та Ніцца. У чемпіонаті світу беруть участь 24 футбольні збірні, які представляють ПАР, Німеччину, Велику Британію, Аргентину, Австралію, Бразилію, Камерун, Канаду, Чилі, Шотландію, Іспанію, США, Францію, Італію, Ямайку, Японію, Нігерію, Норвегію, Нову Зеландію, Нідерланди, Республіку Корею, Китай, Швейцарію, а також Тайланд.

Фінал ЧС-2019 з футболу серед жінок пройде у Ліоні 7 липня.

Чинними володарями Кубка світу з футболу серед жінок є збірна США.