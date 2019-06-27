Українки працюватимуть у бригаді арбітрів в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2019 з футболу

Український арбітр Катерина Монзуль очолить бригаду суддів на матчі 1/4 фіналу жіночого ЧС-2019 серед жінок.

Бригада українських арбітрів на чолі з Катериною Монзуль отримала призначення на поєдинок Франція — США. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

Обов’язки четвертого арбітра покладені на представницю Австрії Кеті Яцевич.

Зустріч відбудеться на паризькому стадіоні “Парк де Пренс” 28 червня і розпочнеться о 22.00.

Нагадаємо, у Франції 7 червня - 7 липня проходить 8-й Кубок світу ФІФА з футболу серед жінок. 52 матчі приймають стадіони 9 міст: Париж, Ліон, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьєн, Реймс, Монпельє та Ніцца. У чемпіонаті світу беруть участь 24 футбольні збірні, які представляють ПАР, Німеччину, Велику Британію, Аргентину, Австралію, Бразилію, Камерун, Канаду, Чилі, Шотландію, Іспанію, США, Францію, Італію, Ямайку, Японію, Нігерію, Норвегію, Нову Зеландію, Нідерланди, Республіку Корею, Китай, Швейцарію, а також Тайланд.

Фінал ЧС-2019 з футболу серед жінок пройде у Ліоні 7 липня.

Чинними володарями Кубка світу з футболу серед жінок є збірна США.