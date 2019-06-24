Українка Ардашева відпрацювала асистентом VAR на матчі 1/8 фіналу жіночого ЧС-2019

Український арбітр Олександра Ардашева відпрацювала у складі інтернаціональної суддівської бригади на поєдинку 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу-2019 з футболу у Франції.

Олександра Ардашева виступила в ролі асистента VAR на грі Франція — Бразилія (2:1), що відбулася 23 червня в Гаврі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, 12 червня українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працювала на поєдинку Німеччина — Іспанія групи В фінальної частини жіночого ЧС-2019.

8-й Кубок світу ФІФА з футболу серед жінок проходить у Франції 7 червня - 7 липня. 52 матчі приймають стадіони 9 міст: Париж, Ліон, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьєн, Реймс, Монпельє та Ніцца. У чемпіонаті світу беруть участь 24 футбольні збірні, які представляють ПАР, Німеччину, Велику Британію, Аргентину, Австралію, Бразилію, Камерун, Канаду, Чилі, Шотландію, Іспанію, США, Францію, Італію, Ямайку, Японію, Нігерію, Норвегію, Нову Зеландію, Нідерланди, Республіку Корею, Китай, Швейцарію, а також Тайланд.

Фінал ЧС-2019 з футболу серед жінок пройде у Ліоні 7 липня. Чинними володарями Кубка світу з футболу серед жінок є збірна США.