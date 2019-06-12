Бригада арбітрів з України працюватиме сьогодні на матчі жіночого ЧС-2019

Українські арбітри на чолі з Катериною Монзуль отримали призначення на сьогоднішній матч у рамках жіночого чемпіонату світу.

12 червня українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на поєдинку Німеччина — Іспанія групи В фінальної частини жіночого ЧС-2019. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме португалка Сандра Браж.

Поєдинок відбудеться у французькому Валансьєні й розпочнеться о 19.00 за київським часом.

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Нагадаємо, 8-й Кубок світу ФІФА з футболу серед жінок проходить у Франції 7 червня - 7 липня. 52 матчі приймають стадіони 9 міст: Париж, Ліон, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьєн, Реймс, Монпельє та Ніцца. У чемпіонаті світу беруть участь 24 футбольні збірні, які представляють ПАР, Німеччину, Велику Британію, Аргентину, Австралію, Бразилію, Камерун, Канаду, Чилі, Шотландію, Іспанію, США, Францію, Італію, Ямайку, Японію, Нігерію, Норвегію, Нову Зеландію, Нідерланди, Республіку Корею, Китай, Швейцарію, а також Тайланд.

Фінал ЧС-2019 з футболу серед жінок пройде у Ліоні 7 липня. Чинними володарями Кубка світу з футболу серед жінок є збірна США.