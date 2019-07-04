У Києві активісти вимагали відставки президента Федерації велоспорту Башенка

У Києві активісти провели акцію на підтримку спортсменки Соловей, вимагаючи відставки президента Федерації велоспорту Башенка.

У Києві під стінами Міністерства молоді і спорту пройшла акція «Геть Башенка» на підтримку переможниці Європейський ігор-2019 у Мінську Ганни Соловей. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Велоактивісти і звичайні громадяни вимагали офіційних вибачень від президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка перед Ганною Соловей, а також його відставки. Також була озвучена вимога щодо позбавлення Федерації велоспорту статусу національної.

«Мета нашої акції - привернути увагу громадськості до цього безпрецедентного хамства з боку президента Федерації, за яким ми спостерігаємо протягом останніх трьох діб. Суспільство змінюється і зростає, і деякі люди, які сидять в кабінетах, не завжди розуміють цього і відчувають, тому можуть хамити, поводитися зухвало, і ми повинні цьому покласти край», - заявив засновник щорічного веломарафону "Київська сотка" Сергій Харчук.

Акція «Геть Башенка» на підтримку Ганни Соловей / Фото: Вікторія Шевченко. Укрінформ

Співорганізатор акції Ігор Хижняк зазначив, що цей випадок не поодинокий, велоактивісти вже давно спостерігають за висловлюваннями Башенка, і він, за їхніми словами, поводить себе все нахабніше.

«Відчуваючи, що начебто державні кошти його, спортсмени це його раби, з якими він може робити все що завгодно, а судді і тренери так само його прямі співробітники, яким він може давати прямі завдання, і вони не мають свого слова», - заявив він.

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На акцію приїхала і сама спортсменка Ганна Соловей, яка висловила вдячність усім тим, хто її підтримує.

«Я одна нічого не зможу зробити, зі мною підуть професійні велогонщики, але наразі нам потрібна ваша підтримка», - відзначила вона.

Згодом велоактивісти і спортсменка Соловей вирушили на зустріч з міністром молоді і спорту Ігорем Ждановим. Той, у свою чергу, повністю підтримав Соловей і наголосив, що про розірвання контракту з нею не може бути і мови.

«Я підтримую вимоги про звільнення Башенка з посади голови Федерації, я підтримую вимогу Ганни про те, що він має публічно вибачитись... Я прийняв рішення про створення робочої групи з колегами, в якій будуть обговорюватися ці питання. Але питання про позбавлення Федерації велоспорту статусу національної і розірвання договору співпраці є дискусійним і потребує додаткового аналізу», - зазначив Жданов.

Як повідомлялося, раніше Ганна Соловей, вигравши "золото" Європейський ігор-2019, обурилася тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора. За словами Ганни, він не мав жодного стосунку до її перемоги. За це її грубо образив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко, пригрозивши вигнати зі збірної.