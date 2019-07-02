Жданов підтримав чемпіонку Мінська-2019 у конфлікті з президентом Федерації велоспорту
Міністерство молоді та спорту в цій ситуації на боці спортсменки, а "тон очільника федерації є неприпустимим", написав міністр у Facebook.
"Щойно телефонував чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей. Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою.
Міністерство молоді та спорту на її боці. Ми завжди підставимо Ганні плече і відстоюватимемо її права як спортсменки і члена збірної команди України. Ганна може розраховувати на підтримку міністра молоді та спорту України", - написав Жданов.
Нагадаємо, Ганна Соловей, вигравши "золото", обурилася тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора. За словами Ганни, він не мав жодного стосунку до її перемоги. За це їй нахамив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.
Як інформувало агентство, у перший змагальний день Європейських ігор-2019 на велотреку Ганна виграла гонку за очками на 25 км, в якій взяли участь представниці 17-ти країн.