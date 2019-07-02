Жданов підтримав чемпіонку Мінська-2019 у конфлікті з президентом Федерації велоспорту

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов висловив підтримку чемпіонці II Європейських ігор у Мінську з велоспорту (трек) Ганні Соловей у її конфлікті з президентом національної Федерації велоспорту Олександром Башенком.

Міністерство молоді та спорту в цій ситуації на боці спортсменки, а "тон очільника федерації є неприпустимим", написав міністр у Facebook.

"Щойно телефонував чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей. Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою.

Міністерство молоді та спорту на її боці. Ми завжди підставимо Ганні плече і відстоюватимемо її права як спортсменки і члена збірної команди України. Ганна може розраховувати на підтримку міністра молоді та спорту України", - написав Жданов.

Нагадаємо, Ганна Соловей, вигравши "золото", обурилася тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора. За словами Ганни, він не мав жодного стосунку до її перемоги. За це їй нахамив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

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Як інформувало агентство, у перший змагальний день Європейських ігор-2019 на велотреку Ганна виграла гонку за очками на 25 км, в якій взяли участь представниці 17-ти країн.