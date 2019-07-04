41-річний англійський фахівець Френк Лемпард очолив лондонський футбольний клуб “Челсі”.

Про призначення Френка Лемпарда головним тренером лондонці повідомили на своєму офіційному сайті.

“Футбольний клуб "Челсі" з радістю оголошує про призначення Френка Лемпарда новим головним тренером. Один із найвідоміших футболістів історії нашого клубу повертається на “Стемфорд Брідж”, підписавши трирічний контракт”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, что на посаді головного тренера “Челсі” Френк Лемпард змінив Мауріціо Саррі, який цього літа очолив італійський “Ювентус”. 60-річний фахівець перейшов в команду з Турина, уклавши контракт на три роки.