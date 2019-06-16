Мауріціо Саррі – новий головний тренер «Ювентуса»

Клуб з Турина заплатить «Челсі» компенсацію в розмірі 5 млн фунтів.

Мауріціо Саррі призначений новим головним тренером «Ювентуса». Про це повідомляє сайт «Ювентуса».

60-річний фахівець перейшов в команду з Турина, уклавши контракт на три роки.

Саррі має досвід роботи в Серії А. Раніше він очолював «Емполі» і «Наполі».

Раніше стало відомо, що «Юве» заплатить «Челсі» за тренера компенсацію в розмірі п'яти мільйонів фунтів.

Нагадаємо, в «Челсі» італієць пропрацював один сезон. Під його керівництвом команда виграла Лігу Європи, посіла третє місце в чемпіонаті Англії і дійшла до фіналу Кубка англійської ліги.