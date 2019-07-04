Українські "пляжники" не впоралися із завданням на Євроіграх-2019 - Варениця

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Євген Варениця поділився враженнями від виступу своїх підопічних, яки посіли на ΙΙ Європейських іграх у Мінську 4 місце.

Євген Варениця, який не зміг особисто керувати командою під час Ігор у Білорусі через тимчасове погіршення стану здоров'я, зокрема, зазначив, що разом із гравцями розчарований результатом, адже завдання-мінімум було - завоювати "бронзу".

“Дуже важко спостерігати за такими важливими матчами не на місці подій. І я, і хлопці дуже сильно розчаровані результатом, адже завданням-мінімум були бронзові медалі Ігор. Ми мали виходити до фіналу, однак десь, напевно, не вистачило фізичних кондицій.

У матчі за третє місце зі Швейцарією навіть, можливо, далося взнаки розчарування від того, що не потрапили до фіналу. За класом та й за всіма ігровими компонентами ми мали обігрувати цю команду. Навіть видно було, що швейцарці нас дещо побоюються. Ми вели гру, у нас було значно більше моментів, однак необов'язкові, можна сказати, дитячі помилки призвели до поразки

Великою неприємністю стала травма Дмитра Войтенка, яку він отримав у першому ж матчі. Плюс із травмою грав Олег Зборовський, що зазнав ушкодження перед самим турніром. Тому він не зміг продемонструвати все, на що здатний, адже грав на уколах. Але в цілому склад був бойовий”, — цитує Вареницю пресслужба УАФ.

Нагадаємо, збірна України з пляжного футболу посіла на ΙΙ Європейських іграх четверте місце. У запеклій боротьбі наша команда поступилася в півфіналі Португалії (2:3,), а в матчі за третє місце — Швейцарії (4:5).

Наступним турніром, в якому візьме участь чоловіча збірна України з пляжного футболу, буде відбірковий етап Євроліги-2019 року. Він проходитиме 5—7 липня в португальському містечку Назаре.