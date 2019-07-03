Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на відбір Євроліги-2019

Наставник збірної України з пляжного футболу Євген Варениця визначився зі складом команди на перший відбірковий етап Євроліги 2019 року.

Тренерський штаб збірної України з пляжного футболу для участі в першому відбірковому етапі Євроліги, що проходитиме в португальському містечку Назаре 5 - 7 липня, викликав 10-х виконавців. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

До складу збірної України увійшли:

воротарі - Андрій Неруш, Володимир Гладченко;

польові гравці - Костянтин Макеєв, Юрій Щериця, Роман Пачев, Дмитро Медвідь, Андрій Пашко, Євген Петренко, Іван Глуцький, Ярослав Заворотний.

У вівторок українська команда провела вечірнє тренування, а вже сьогодні, 3 липня, вирушає до Португалії.

За результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи 1, де її суперниками стануть збірні Португалії, Швейцарії та Польщі.

Розклад матчів групи 1 за участю збірної України

5 липня. Україна — Швейцарія. 17.15

6 липня. Україна — Португалія. 21.30

7 липня. Україна — Польща. 16.30

У групі 2 зіграють Росія, Іспанія, Азербайджан і Туреччина.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні регламент Євроліги зазнав відчутних змін. Число відбіркових етапів скоротилося з 5 до 2. Другий етап пройде в італійській Катанії, однак Україна в ньому участі не братиме.

Для потрапляння до Суперфіналу Євроліги українці мають успішно виступити в Назаре. Для виходу до фінальної частини змагань підопічні Євгена Варениці за підсумками відбору мають посісти місце не нижче 8-го. Загалом у дивізіоні А виступають 12 команд.

Матчі Суперфіналу Євроліги-2019 проходитимуть у Португалії в місті Фігейра-де-Фош 5—8 вересня.