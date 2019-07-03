Всесвітня боксерська рада перевірятиме суддів на наркотики

Всесвітня боксерська рада перевірятиме суддів на наркотики

Укрінформ
Всесвітня боксерська рада (WBC) розвиватиме свою програму "Чистий бокс".

WBC оголосила про намір тестувати рефері та суддів на наявність наркотичних речовин в організмі. Про це повідомляє Segodnya.ua.

“Тести призначені для виявлення в організмі слідів таких наркотичних речовин, як марихуана, кокаїн і метамфетамін. Крім того, WBC збирається працювати разом з усіма національними федераціями боксу над розвитком цієї програми. Двоє американських суддів - Стів Морроу і Френк Гарза - вже надали свої тести організації, вони виявилися негативними”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, найближчим поєдинком за участю українських боксерів, де на кону стоятиме пояс чемпіона світу WBC, стане поєдинок Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла. Він відбудеться 31 серпня на найзавантаженішій арені світу - лондонській "O2 Арена".

Фото: AFP

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