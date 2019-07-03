Всесвітня боксерська рада перевірятиме суддів на наркотики

Всесвітня боксерська рада (WBC) розвиватиме свою програму "Чистий бокс".

WBC оголосила про намір тестувати рефері та суддів на наявність наркотичних речовин в організмі. Про це повідомляє Segodnya.ua.

“Тести призначені для виявлення в організмі слідів таких наркотичних речовин, як марихуана, кокаїн і метамфетамін. Крім того, WBC збирається працювати разом з усіма національними федераціями боксу над розвитком цієї програми. Двоє американських суддів - Стів Морроу і Френк Гарза - вже надали свої тести організації, вони виявилися негативними”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчим поєдинком за участю українських боксерів, де на кону стоятиме пояс чемпіона світу WBC, стане поєдинок Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла. Він відбудеться 31 серпня на найзавантаженішій арені світу - лондонській "O2 Арена".

Фото: AFP