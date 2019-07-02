Ломаченко заробить рекордний гонорар у кар'єрі

Промоутер британського боксера Люка Кемпбелла Едді Гірн підтвердив факт бою свого підопічного проти Василя Ломаченка в Лондоні 31 серпня.

Головним каменем спотикання у переговорах між командами обох боксерів був гонорар Ломаченка, повідомляє Sport Arena,

"Промоутерська компанія Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, наполягала на гонорар в розмірі 4 млн дол. Гірн вважав ці умови неприйнятними, але зрештою погодився на них. Таким чином, 31 серпня Василь заробить рекордний гонорар у своїй професіональній боксерській кар'єрі", - пише видання.

Відзначимо, що після виплат комісії менеджеру, промоутерській компанії та податків у Ломаченка залишиться близько 50 відсотків від цієї суми - 2 млн дол. Крім цього, український боксер традиційно ділить гонорар навпіл зі своїм тренером і батьком - Анатолієм Ломаченком. Таким чином, за бій проти Кембелла Василь матиме 1 млн дол "чистими".