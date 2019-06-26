WBC підтвердила завершення переговорів щодо бою Ломаченко - Кемпбелл

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила завершення переговорів про організацію бою між українцем Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбеллом.

Офіційна інформація з’явилася на акаунті WBC у Twitter.

“Ломаченко - Кемпбелл. 31 серпня 2019 року, Велика Британія. Пояс WBC в легкій вазі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC залишається вакантним після того, як Майкі Гарсія відмовився від пояса чемпіона в цій ваговій категорії.

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Василь Ломаченко в останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.

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