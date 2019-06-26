WBC підтвердила завершення переговорів щодо бою Ломаченко - Кемпбелл
Укрінформ
Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила завершення переговорів про організацію бою між українцем Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбеллом.
Офіційна інформація з’явилася на акаунті WBC у Twitter.
“Ломаченко - Кемпбелл. 31 серпня 2019 року, Велика Британія. Пояс WBC в легкій вазі”, - йдеться в повідомленні.
Lomachenko 🆚 Campbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 червня 2019 р.
📆 August 31, 2019
🇬🇧United Kingdom
🔰WBC Lightweight Championship#WBC #ConquerEverything #Boxing #GreenBelt pic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Нагадаємо, титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC залишається вакантним після того, як Майкі Гарсія відмовився від пояса чемпіона в цій ваговій категорії.
Василь Ломаченко в останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.
Фото: Getty Images