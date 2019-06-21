Команди Ломаченка і Кемпбелла невдовзі домовляться про місце бою

Оптимальний варіант – 31 серпня, Лондон.

WBC в черговий раз переніс торги по бою Василя Ломаченка з Люком Кемпбеллом за пояс організації в легкій вазі. Команди боксерів найближчим часом домовляться про всі деталі угоди. Про це повідомляє Boxingscene.com.

Раніше Едді Гірн, промоутер Кемпбелла, заявляв, якщо справа дійде до офіційних торгів, то бій відбудеться в США. Нагадаємо, що поєдинок за титул WBC, швидше за все, відбудеться 31 серпня в Лондоні.

За інформацією Sport Arena, за бій в Лондоні українець заробив би 4 мільйони доларів і це був би рекордний гонорар в його професійній боксерській кар'єрі. Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченко складе близько 3 мільйонів доларів.

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Титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC залишається вакантним після того, як Майкі Гарсія відмовився від пояса чемпіона в цій ваговій категорії.

Нагадаємо, Ломаченко в останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.