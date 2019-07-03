Зозуля продовжив контракт з іспанським футбольним клубом "Альбасете" на два роки

Український футбольний форвард Роман Зозуля залишається у складі клубу "Альбасете", який виступає у Сегунді - другому за силою іспанському дивізіоні.

Гравець подовжив когтракт з "Альбасете" до 2021 року, повідомляє офіційний сайт іспанської команди.

"Український форвард подовжив свій контракт ще на два сезони. Таким чином, Зозуля продовжить виступи в "Альбасете", прийшовши до нас у вересні 2017 року", - зазначається у повідомленні.

Спортивний директор "Альбасете" Мауро Перес підкреслив, що українець сповна демонструє свої бомбардирські якості, забивши за 67 ігор 20 м'ячів.

"Зозуля не лише став одним з найважливіших гравців команди, а й завоював любов та захоплення шанувальників "Альбасете", - заявив Перес.