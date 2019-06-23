Зозуля може піти з «Альбасете» - ЗМІ

Український нападник не може домовитись про новий контракт і має пропозиції від клубів вищого іспанського дивізіону.

Форвард Роман Зозуля і «Альбасете» не можуть домовитися про продовження контракту. Про це повідомляє Marca.

Зозуля запросив у іспанського клубу занадто велику зарплату. Контракт Зозулі з «Альбасете» діє до 30 червня.

Раніше повідомлялося, що у Зозулі є пропозиції від кількох іспанських клубів. Зокрема, від клубів Прімери – «Гетафе», «Гранади» і «Вальядоліда». Також ЗМІ пишуть про можливе повернення Зозулі в УПЛ. Нападнику вже зробив пропозицію «Дніпро-1».

У минулому сезоні Зозуля зіграв 37 матчів за «Альбасете». В його активі 11 голів і 2 результативні передачі.

«Альбасете» за сумою двох матчів поступився в плей-офф за вихід у Прімеру «Мальорці» і залишився на наступний сезон в Сегунді.