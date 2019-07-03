Букмекери визначили фаворита в матчі Ястремська — Кенін другого кола Вімблдона

Українська тенісистка Даяна Ястремська сьогодні боротиметься за вихід до третього кола трав'яного “мейджора” в Лондоні.

Поєдинок із американкою Софією Кенін, яка на старті трав'яного сезону виграла титул на Мальорці, пройде третім запуском на корті №18. Початок ігрового дня - о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Даяна Ястремська посідає 35 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Софія Кенін (США) — 28-е.

Букмекери віддають перевагу в цьому протистоянні американській тенісистці. Перемога Кенін оцінюється коефіцієнтом 1.59, тоді як успіх Ястремської — 2.35.

Даяна Ястремська другий рік поспіль грає на Вімблдоні, але вперше виступає в основній сітці. Софія Кенін втретє стартує на трав'яному "мейджорі" і вдруге в основній сітці.

Нагадаємо, в першому раунді Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів, що розпочався у Лондоні, одеситка Даяна Ястремська за 1 год 8 хв здолала суперницю з Італії Камілу Джорджі (42) з рахунком 6:3, 6:3.

Фото: Jimmie48 Photography