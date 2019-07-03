Футболісти “Олександрії” перемогли “Дуйсбург” у контрольному матчі
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Укрінформ
Футболісти “Олександрії” провели четвертий з п’яти запланованих контрольних поєдинків на тренувальному зборі в Нідерландах.
Контрольний поєдинок "Олександрія" - "Дуйсбург" (Німеччина) відбувся 2 липня і завершився з рахунком 2:1. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.
Голами в олександрійців відзначилися Кирило Прокопчук (на 84 хвилині) та Дмитро Шастал (86).
Відео кращих моментів матчу:
У рамках навчально-тренувального збору в Нідерландах підопічні Володимира Шарана мають провести ще один, завершальний, контрольний поєдинок. Спаринг із бельгійським “Стандардом” відбудеться в суботу, 6 липня.