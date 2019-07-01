Футболісти “Олександрії” готуються до спарингу з німецьким “Дуйсбургом”

Футболісти клубу “Олександрія” готуються до четвертого спарингу в рамках тренувального збору в Нідерландах.

Товариський матч з футболістами німецького "Дуйсбурга" відбудеться 2 липня на полі спортивного клубу "Ірене" з міста Тегелен, де розміщується тренувальний табір олександрійців. Про це повідомляє прес-служба ФК “Олександрія”.

Поєдинок “Олександрія” - “Дуйсбург” розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Перші спаринги на зборах у Нідерландах “Олександрія” провела проти “АЗ Алкмар” (3:0, 29 червня), “Андерлехта” (2:1, 28 червня) і “Юрдінгена” (3:4, 26 червня).

Відео кращих моментів гри з “АЗ Алкмар”:

Усього на тренувальному зборі в Нідерландах команда “Олександрії” запланувала провести 5 контрольних поєдинків.