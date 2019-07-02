Легкоатлети Окунєва і Нікітін виграли Меморіал Віталія Лонського-2019

У Бердичеві відбулося традиційне свято краси, мистецтва та спорту – ХХVІ Міжнародні змагання зі стрибків у висоту "Меморіал Віталія Лонського".

Цього року у змаганнях взяли участь спортсмени з України та Туреччини, повідомляє “РІО-Бердичів”.

У змаганнях жінок виступили 6 представниць України та 2 представниці Туреччини. Перше місце та звання переможниці змагань із результатом 192 см посіла досвідчена легкоатлетка Оксана Окунєва з Миколаєва. Другою стала Юлія Чумаченко з Миколаєва - 189 см. “Бронзу” завоювала киянка Ірина Геращенко - 186 см.

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У чоловіків на старт вийшли одразу 13 спортсменів, серед яких двоє - представники Туреччини. Переможцем змагань із результатом 226 см став Дмитро Нікітін із Бердичева. Друге і третє місце з результатом 223 см вибороли постійний учасник змагань з Кропивницького Дмитро Яковенко і Віктор Лонський.