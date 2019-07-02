Збірна України U-20 з поразки стартувала на баскетбольному турнірі в Туреччині

Чоловіча збірна України з баскетболу серед гравців до 20 років провела перший контрольний матч на Міжнародному турнірі в Стамбулі (Туреччина).

Підопічні Валерія Плеханова поступилися турецькій “молодіжці”. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Поєдинок Туреччина U-20 — Україна U-20 закінчився з рахунком 88:59 (24:17, 30:17, 20:9, 14:16).

Кращим в українській команди став Андрій Войналович, який набрав 12 очок, зробив 5 підбирань і 2 блок-шоти.

Відео матчу:

Наступний матч збірна України проведе проти збірної Сербії. Він відбудеться сьогодні, 2 липня, і розпочнеться о 16.00.

Як повідомлялося, чоловіча збірна України з баскетболу серед гравців віком до 20 років готується до виступу в Дивізіоні А чемпіонату Європи-2019. У Стамбулі українські баскетболісти проведуть 4 матчі: проти Туреччини (1 липня, 19.00), Сербії (2 липня, 16.00), Греції (3 липня, 16.00) та Франції (4 липня, 16.00).

У груповому раунді чемпіонату Європи з баскетболу, який проходитиме в Тель-Авіві 13 - 21 липня, збірна України зіграє проти команд Сербії, Італії та господарів змагань, діючих чемпіонів - збірної Ізраїлю.