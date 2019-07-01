Чоловіча збірна України U-20 стартує на баскетбольному турнірі в Туреччині

Чоловіча збірна України з баскетболу серед гравців віком до 20 років продовжує підготовку до виступу в Дивізіоні А чемпіонату Європи-2019.

30 червня підопічні Валерія Плеханова вирушили на останній підготовчій турнір, який пройде в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

До Туреччини вирушили 13 баскетболістів збірної України: Андрій Войналович, Вадим Козак, Дмитро Головчик, Іван Міхєєв, Денис Клевзуник, Олег Бондаренко, Владислав Мельник, Богдан Лук’ян, Яків Титов, Андрій Грицак, Олександр Коваль, Євген Сорочан, Іван Чмиренко.

У Стамбулі українські баскетболісти проведуть 4 матчі: проти Туреччини (1 липня, 19.00), Сербії (2 липня, 16.00), Греції (3 липня, 16.00) та Франції (4 липня, 16.00).

Нагадаємо, що в груповому раунді чемпіонату Європи з баскетболу, який проходитиме в Тель-Авіві 13 - 21 липня, збірна України зіграє проти команд Сербії, Італії та господарів змагань, діючих чемпіонів - збірної Ізраїлю.