Сергій Бубка: Українці феєрично виступили на Європейських іграх

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підбив підсумки участі команди України у II Європейських іграх, які завершилися в Мінську.

Керманиx НОК заявив, що виступ нашої команди був феєричним, повідомляє прес-служба комітету.

"Українці можуть пишатися здобутками збірної. Протягом цих десяти днів наші спортсмени дарували неповторні моменти радості й гордості, славлячи перемогами свою країну. Виступ нашої команди на Іграх в Мінську є феєричним. 51 здобута медаль і 3-тє загальнокомандне місце серед 50-ти країн Європи – чудовий підсумок для України. Попри те, що порівняно з минулими Іграми, де розігрувалось 243 комплекти нагород, зараз програма змагань передбачала лише 200, збірна України перевершила попередні показники, зокрема здобуто 16 золотих нагород, що удвічі більше ніж у Баку-2015. Це свідчить про чудові спортивні традиції та про потужний потенціал України як великої спортивної європейської держави. Такі перемоги об’єднують націю", - наголосив головний олімпієць країни.

"Яскраво перемагали дзюдоїсти Дарія Білодід і Георгій Зантарая, - продовжив Бубка. - Значний внесок до скарбнички збірної зробили самбісти на чолі з чемпіонкою Ігор-2019 Анастасією Сапсай. Вже привчили нас до яскравих успіхів боксери. Впевнено подолав всю дистанцію змагань наш суперважковаговик Віктор Вихрист, а фінальний бій Олександра Хижняка, на мою думку, став справжньою прикрасою Ігор. Борцівська школа продовжує прославляти Україну, свідченням чому стали золоті нагороди Юлії Ткач та Жана Беленюка. Разом із досвідченим Олегом Верняєвим, який попри тривале відновлення після травми продемонстрував високу майстерність, волю до перемоги, на найвищу сходинку п'єдесталу зійшла і юна та талановита Анастасія Бачинська. Справжньою прикрасою стали перемоги наших легкоатлетів у видовищному фіналі командних змагань на очах у переповненого стадіону та в наднапруженій боротьбі з господарями змагань. Феєрично виступили каратисти Аніта Серьогіна і Станіслав Горуна, який здолав у вирішальному поєдинку знаменитого суперника з Азербайджану і приніс команді завершальне "золото". Усі наші спортсмени доклали максимум сил та майстерності, щоб досягти якнайвищого результату".

Читайте також: Україна здобула 51 медаль і стала третьою на II Європейських іграх у Мінську

Бубка також відзначив, що чудовий виступ українців на ІІ Європейських іграх є гарним фундаментом для підготовки до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо. "Найближчий час є відповідальним етапом кваліфікаційного відбору та завоювання ліцензій на Олімпійські ігри. Тому вкрай важливо забезпечити максимальну підтримку з боку держави, місцевих органів влади, спортивних організацій, об’єднати та консолідувати зусил