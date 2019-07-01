Іспанські футболісти U-21 вп’яте стали чемпіонами Європи

Збірна Іспанії з футболу серед гравців до 21 року у вирішальному поєдинку молодіжної першості Європи здолала Німеччину і вп'яте у своїй історії стала чемпіоном континенту.

Фінальний поєдинок Іспанія — Німеччина Євро-2019 U-21 відбувся 30 червня на стадіоні “Фріулі” в італійському Удіне і завершився з рахунком 2:1 (1:0). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Таким чином, Іспанія взяла реванш за поразку від Німеччини у фіналі Євро-2017 (0:1) і стала п'ятиразовим чемпіоном Європи.

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Нагадаємо, що молодіжна збірна України (U-21) з футболу завершила виступи в турнірі на груповому етапі відбору. У групі 4 підопічні Олександра Головка посіли лише 3 місце, пропустивши вперед Англію та Нідерланди.