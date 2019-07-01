Павелко відкрив нові футбольні майданчики в Дніпрі та Запорізькій області

У двох областях України минулими вихідними відкрили нові футбольні майданчики.

Сотні дітей, підлітків і студентів Дніпра, Мелітополя та с. Нового Запорізької області отримали змогу тренуватися й грати у футбол на новеньких майданчиках із якісним штучним покриттям. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Відтепер новий футбольний майданчик є в студентів Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного, а також у учнів Навчально-виховного комплексу № 16 м. Мелітополя і школярів с. Нового Мелітопольського району.

Церемонії відкриття спортивних об’єктів відвідав президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, який подарував місцевим шанувальникам футболу нагоду побачити Кубок чемпіонів світу серед юнацьких збірних U-20.

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“Коли головний трофей планети так близько, простіше усвідомити, що здобути його цілком реально. Потрібні лише віра, талант і щоденна робота над собою. Саме тому ми й організували такий міні-тур кубка”, — зазначив Андрій Павелко.