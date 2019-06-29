Україна має вже 35 медалей Європейських ігор у Мінську
Укрінформ
Представники України здобули сьогодні ще три медалі на II Європейських іграх, що тривають у століці Білорусі.
Олег Верняєв та Діана Варинська завоювали відповідно "срібло" та "бронзу" у фіналі гімнастичного багатоборства, повідомляє Укрінформ.
Ще одну "бронзу" здобула каратистка Галина Мельник, яка була третьою в куміте у ваговій категорії до до 68 кг,
Нині в українській скарбничці вже 35 медалей (9 золотих, 13 срібних, 13 бронзових).
На фото: Галина Мельник.