Україна має вже 35 медалей Європейських ігор у Мінську

Представники України здобули сьогодні ще три медалі на II Європейських іграх, що тривають у століці Білорусі.

Олег Верняєв та Діана Варинська завоювали відповідно "срібло" та "бронзу" у фіналі гімнастичного багатоборства, повідомляє Укрінформ. Ще одну "бронзу" здобула каратистка Галина Мельник, яка була третьою в куміте у ваговій категорії до до 68 кг, Читайте також: Головний тренер українських легкоатлетів розкрив секрет успіху у Мінську-2019 Нині в українській скарбничці вже 35 медалей (9 золотих, 13 срібних, 13 бронзових). На фото: Галина Мельник.