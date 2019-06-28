Київське "Динамо" програло футболістам "Полісся" у контрольному матчі

У дебютному контрольному матчі міжсезоння футболісти київського "Динамо" експериментальним скоадом поступилися у пʼятницю клубу української Другої ліги - житомирському "Поліссю" - 1:2.

Поєдинок відбувся на полі навчально-тренувальної бази столичного клубу у Кончі-Заспі, повідомляє Укрінформ.

У динамівців відзначився Микита Кравченко (38-ма хвилина), у складі "Полісся" - Євген Немтинов (11) та Денис Галенков (74).

Тепер "Динамо" вирушає на збір до Австрії. Найближчим суперником "біло-синіх" стане румунський клуб "Ботошань". Матч пройде 4 липня.