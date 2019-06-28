Новачок "Динамо" Караваєв: Підкупила особиста зацікавленість Хацкевича

Підписавши контракт із "Динамо", новачок київської футбольної команди Олександр Караваєв дав перше інтерв'ю у новому статусі офіційним клубним ЗМІ.

Універсакльний гравець, зокрема, зазначив, що одним із вирішальних факторів переходу із луганської "Зорі" до столичної команди для нього стала розмова з наставником динамівців Олександром Хацкевичем, повідомляє прес-служба "Динамо".

"Динамо" - це легенда українського футболу. Клуб із великою історією, з яким асоціюються великі гравці, тренери та перемоги. Розумію, що надовго пов'язав свою долю з командою, у якої великі завдання, мені це дуже подобається. З кожним роком, починаючи від початку моєї футбольної кар'єри ще на юнацькому рівні, я постійно рухався по сходах угору... У мене була розмова з головним тренером "Динамо" Олександром Хацкевичем. Він мені дзвонив, виказав свою зацікавленість, мене це підкупило. Футболісту завжди приємно, коли тренер каже, що розраховує на гравця і хоче, щоб він виступав у команді. Саме це стало одним із вирішальних факторів у здійсненні переходу", - сказав футболіст.

Як повідомляло агентство, клуби "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ) досягли угоди про трансфер до столичної команди 27-річного гравця національної збірної України Олександра Караваєва. Контракт розрахований на чотири роки.