В Україні вперше пройде кваліфікація чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

29-30 червня в Києві відбудеться кваліфікаційний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

Це перші в історії України офіційні змагання з баскетболу 3х3 за участю національних команд, повідомляє прес-служба ФБУ.

"На київському корті за три путівки на чемпіонат Європи боротимуться 10 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія, а також Боснія і Герцеговина) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія). Поєдинки відбуватимуться у Києві на Троїцькій площі поблизу НСК "Олімпійський".

Ще два кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи-2019 відбудуться у ці ж дні в Латвії (Рига) та Румунії (Констанца).

Фінальна стадія чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 пройде з 30 серпня по 1 вересня у Дебрецені (Угорщина). Участь у змаганнях візьмуть по 12 чоловічих та жіночих збірних.