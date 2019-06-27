Україна поступилася Іспанії на старті жіночого Євробаскету-2019

Україна поступилася Іспанії на старті жіночого Євробаскету-2019

Укрінформ
Баскетболістки національної збірної України провели перший поєдинок на XXXVII чемпіонаті Європи, фінальний турнір якого розпочався у четвер, 27 червня, в Латвії та Сербії. 

Українська команда, яку очолює Горан Бошкович з Чорногорії, поступилася у Ризі чинному володарю титулу збірній Іспанії - 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19), повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі квартету А команда Латвії програла збірній Великої Британії - 60:74 (17:24, 22:17, 10:24, 11:9).

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Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу Євробаскету-2019, а збірні, які посядуть другі та треті місця у квартетах, - до 1/8 фіналу.

Розклад решти матчів збірної України на груповому етапі:

Україна - Латвія. 28 червня. 18.30;
Україна - Велика Британія. 30 червня. 13.00.

Жіночий чемпіонат Європи пройде до 7 липня.

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