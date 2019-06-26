Україна зберігає місце в топ-10 світового рейтингу з баскетболу 3х3

Україна зберегла місце в топ-10 рейтингу Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) з баскетболу 3х3.

Наразі Україна посідає 8 місце в світі у загальній класифікації та 5 місце в Європі. Лідирують Росія, Китай та Монголія. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Серед чоловіків Україна посідає 12 місце у світі та 7 в Європі. Серед жінок - 8 в світі та 5 в Європі.

У категорії U-23 серед чоловіків Україна є 10-ю в світі та 7-ю в Європі, серед жінок – 6-ю в світі та 4-ю в Європі.

У категорії U-18 серед чоловіків Україна є 16-ю в світі та 8-ю в Європі, серед жінок – 23-ю в світі та 12-ю в Європі.

Нагадаємо, днями завершилися два чемпіонати світу з баскетболу. На змаганнях серед національних команд в Амстердамі чоловіча збірна України посіла 8 місце, жіноча – 12-те. На юніорському чемпіонаті світу U-18 українські баскетболісти фінішували п’ятими, дівчата – дев’ятими.