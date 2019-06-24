Українці стали восьмими на ЧС-2019 з баскетболу 3х3

В Амстердамі (Нідерланди) фінішував чемпіонат світу з баскетболу 3х3 2019 року.

У змаганнях брали участь чоловіча та жіноча збірні України, але цього разу їм не вдалося дістатися п’єдесталу. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Чоловіча збірна України з баскетбол 3х3 посіла 8 місце серед 20-ти команд.

Українська команда вийшла в плей-оф ЧС-2019 із першого місця в групі, маючи три перемоги і одну поразку, але в чвертьфіналі поступилася Латвії, яка в підсумку стала срібним призером. Перемогла на чемпіонаті серед чоловіків збірна США, третє місце посіла Польща.

Жіноча збірна України не пробилася з групи, маючи три поразки в чотирьох матчах. У підсумку баскетболістки стали 14-тими серед 20 команд. Чемпіонами стали китаянки, які перемогли Угорщину. На третьому місці Франція.

Втім, без нагород Україна в Амстердамі не залишилася. Вадим Miller Піддубченко став чемпіоном у конкурсі данків.

Відео виступу Піддубченка на конкурсі данків:

Також відзначився і Станіслав Тимофеєнко, який показав другий результат у конкурсі на влучність.

Зазначимо, що Україна входить до топ-10 світового рейтингу в баскетболі 3х3. То ж результати в Амстердамі демонструють різке загострення конкуренції напередодні дебютної для баскетболу 3х3 Олімпіади-2020.