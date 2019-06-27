Став відомий розклад матчів київського "Динамо" на зборі в Астрії

Київське "Динамо" розпочало підготовку до нового сезону, який для "біло-синіх" відкриється 28 липня поєдинком за Суперкубок України.

А 30 червня команда Олександра Хацкевича вирушить на двотижневий збір до Австрії, під час якого проведе п’ять контрольних матчів, повідомляє прес-служба ФК "Динамо". Читайте також: Футболісти "Динамо" Буяльський та Пиварич працюють за індивідуальною програмою Розклад матчів "Динамо" на австрійському зборі: 4 липня. "Динамо" - "Ботошань" (Румунія). Іннсбрук 5 липня. "Динамо" - "Ваккер" (Австрія). Імст 8 липня. "Динамо" - "Олімпіакос" (Греція). Місце проведення уточнюється 13 липня."Динамо" - "Брентфорд" (Англія). Єнбах. 14 липня. "Динамо" - "Швац" (Австрія). Швац.