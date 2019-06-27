Став відомий розклад матчів київського

Став відомий розклад матчів київського "Динамо" на зборі в Астрії

Укрінформ
Київське "Динамо" розпочало підготовку до нового сезону, який для "біло-синіх" відкриється 28 липня поєдинком за Суперкубок України.

А 30 червня команда Олександра Хацкевича вирушить на двотижневий збір до Австрії, під час якого проведе п’ять контрольних матчів, повідомляє прес-служба ФК "Динамо". 

Читайте також: Футболісти "Динамо" Буяльський та Пиварич працюють за індивідуальною програмою

Розклад матчів "Динамо" на австрійському зборі:

4 липня. "Динамо" - "Ботошань" (Румунія). Іннсбрук 

5 липня. "Динамо" - "Ваккер" (Австрія). Імст 

8 липня. "Динамо" - "Олімпіакос" (Греція). Місце проведення уточнюється

13 липня."Динамо" - "Брентфорд" (Англія). Єнбах.

14 липня. "Динамо" - "Швац" (Австрія). Швац.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-