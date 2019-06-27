Футболісти "Динамо" Буяльський та Пиварич працюють за індивідуальною програмою

Гравці київського футбольного клубу "Динамо", які готуються до новолму сезону у Премій-лізі, вже провели кілька тренувальних занять.

Як вдалося дізнатися Dynamo.kiev.ua, поки що не всі футболісти працюють без обмежень.

"На період перших тренувань півзахиснику Віталію Буяльському та захиснику Йосипу Пиваричу запропонована індивідуальна програма занять. Нині ці виконавці працюють у загальній групі лише на етапі розминки та вправ на фізичну витривалість", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, і Буяльський, і Пиарич не так давно оговталися від травм. Тренерський штаб, прислухавшись до рекомендацій лікарів, вирішив не ризикувати здоров'ям футболістів. Однак на міжсезонному навчально-тренувальному зборі "Динамо", який стартує вже 30 червня, і Пиварич, і Буяльський працюватимуть без обмежень.

На фото: Віталій Буяльський.