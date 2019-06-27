"Десна" підписала контракт з екс-футболістом "Волині" Западнею

Чернігівська футбольна команда "Десна" продовжує підсилювати склад напередодні старту нового сезону української Прем'єр-ліги.

27 червня клуб підписав дворічний контракт з лівим захисником луцької "Волині" Артур Западня, повідомляє прес-служба "Десни".

29-річний гравець почав професіональну футбольну кар'єру 2008 року в маріупольському "Іллічівці". Після цього гравець виступав за полтавську "Ворсклу", запорізький "Металург", рівненський "Верес", "Львів" та "Волинь".